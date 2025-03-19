انتحاري يفجر نفسه في طوزخورماتو

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "بعد محاصرته من قبل القوات الامنية انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يفجر نفسه ضمن قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين".

وأضاف المصدر "اصابة ارهابي آخر وهروب اثنين اخرين كانا مع الانتحاري"، مشيرا الى أنه "لغاية الان لم ترد اي معلومات بخصوص وجود اصابات ام لا".

بدورها قالت في بيان، "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من ابطال الفوج الثاني لواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرق وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بالكانه في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش".

وأضاف البيان "إذ تم إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية وقتل اثنين منها احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وجرح الآخرين".