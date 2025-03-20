انفجار اطار يقتل ويصيب 4 أطباء اسنان اثناء الالتحاق بدوامهم في بغداد

نيوز-امن



افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 4 أطباء اسنان بحادث سير في المحمودية، قادمين من الى دوامهم في العاصمة .





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طبيب اسنان لقي مصرعه وأصيب 3 اخرين من زملائه بحادث سير بانفجار الاطار الخلفي لمركبتهم وانقلابها على سريع المحمودية جنوب العاصمة بغداد".



وأوضح ان "الأطباء من وكانوا يلتحقون الى دوامهم في بغداد".



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طبيب اسنان لقي مصرعه وأصيب 3 اخرين من زملائه بحادث سير بانفجار الاطار الخلفي لمركبتهم وانقلابها على سريع المحمودية جنوب العاصمة بغداد".وأوضح ان "الأطباء من وكانوا يلتحقون الى دوامهم في بغداد".