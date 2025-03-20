الإطاحة بعصابة للسطو المسلح واعتقال جميع أفرادها في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "وبعد ورود أكثر من إخبار حول تعرض بعض منازل المواطنين إلى عمليات سطو مسلح وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وجه قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، بتشكيل فريق عمل مختص مؤلف من إجرام (شعبة إجرام حطين) بالتنسيق والاشتراك مع خلية الاستخبارية في للبحث والتحري وجمع المعلومات حول أصل الاخبار المقدم وإعطاء الموضوع بالغ الأهمية".وأضافت القيادة، "إذ شرع الفريق ومن خلال تكثيف الجهود وعمليات البحث والتحري التي استندت على معلومات استدلاليّة وتعقب حركة توصل الفريق وبعد اقل من 30 يوميا إلى تحديد جنس العصابة وأوصافها وتحديد أماكن تواجد أفرادها وبعد اخذ الموافقات الأصولية، تم تطويق منطقة تواجدهم ومداهمة المنازل التي يقطنون بها والإطاحة بهم بعمليات منفصلة في نفس الوقت".واضافت القيادة، ان "العصابة مكونة من ثلاثة أفراد تمت الإطاحة بجميع أفرادها وتفكيكها وضبطت بحوزتها اسلحة نارية، وقد اعترف أفرادها بتنفيذ عمليتين سطو مسلح على منزلين في مركز المحافظة وسرقة مبالغ مالية كبيرةً ومصوغات ذهبية"، مشيرة الى "تصديق أقوالهم بدائيا وقضائيا".