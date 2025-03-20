العراق ينفي استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب في ديالى

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب بمنطقة في .



وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض وسائل الاعلام أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكرا للتدريب بمنطقة في العراقية".

وأضاف البيان "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء جملةً وتفصيلاً ، ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات".