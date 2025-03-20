أعلنت قيادة شرطة ، عن اعتقال شخص قتل زوجته لمعارضة أفكاره .

وقالت القيادة في بيان، "تمت الاطاحة بمجرم خطير قتل زوجته لمعارضة أفكاره المتطرفة".

وأضاف البيان "تم الكشف والاعتراف عن الاسلحة مدفونة في خزان تحت الارض في قضاء الفلوجة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.