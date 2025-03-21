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كان يستدرج الرجال والنساء.. اعتقال تاجر أعضاء بشرية في ميسان
أمن
2025-03-21 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 شوهد
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في
محافظة
ميسان
، اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت متاجرا بالأعضاء البشرية في إحدى مناطق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "المتهم يقوم باستدراج الشباب من كلى الجنسين ومن كافة المحافظات لبيع أعضاء مثل الكلى والكبد مقابل مبالغ وهو الوسيط والناقل من المحافظات إلى الإقليم" .
وأضاف المصدر، أن "قوة من مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية في
ميسان
قامت باستدراجه بعملية استخبارية والقاء القبض عليه" .
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