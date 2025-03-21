كان يستدرج الرجال والنساء.. اعتقال تاجر أعضاء بشرية في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "المتهم يقوم باستدراج الشباب من كلى الجنسين ومن كافة المحافظات لبيع أعضاء مثل الكلى والكبد مقابل مبالغ وهو الوسيط والناقل من المحافظات إلى الإقليم" .وأضاف المصدر، أن "قوة من مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية في قامت باستدراجه بعملية استخبارية والقاء القبض عليه" .