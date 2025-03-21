مقتل ثلاثة اشخاص اثر نزاع عشائري في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "قتل ثلاثة اشخاص او اكثر اثر نزاع عشائري في قرية قرة تبة التابعة لناحية يايجي غربي محافظة كركوك".وأضاف: "لازال التحقيق جاري بملابسات الجريمة".