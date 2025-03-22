شرطة النجف تعيد محفظة نقود لصاحبها تحتوي 2000 دولار (صورة)

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تم إشعار سيطرة النجدة بالحادثة، ووردت بطاقة استجابة من الرقم (911) تفيد بوجود شخص يطابق أوصاف المحفظة. وبعد اللقاء به والتأكد من هويته ومطابقة الصورة الشخصية داخل المحفظة له، تم تسليمها إليه مع المبلغ المالي".وأضافت القيادة، أن "المواطن أعرب عن شكره وامتنانه لشرطة على أمانتهم وجهودهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين".