وقال مصدر أمني، لـ نيوز، إنه "حسب المعلومات الأولية فإن الزوج، الذي لاذ بالفرار، هو المتهم الرئيسي في واقعة التعنيف والاحتجاز".وأضاف، أنه "تم نقل المرأة وابنتها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات الأمنية تحرياتها لملاحقة الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".