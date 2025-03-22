مقتل شابة باطلاق نار جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شابة نار جنوبي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "مقتل شابة من قبل رجل وامرأة باسلوب اطلاق النار عليها بالقرب من منزلها ضمن منطقة الدورة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال الجناة وضبط بحوزتهما بنادق كلاشنكوف عدد 3"، مشيرا الى أنه "حسب التحقيقات الاولية يوجد خلافات عائلية".