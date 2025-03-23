"تسميم العراقيين بوقت واحد".. عمليات بغداد تنفي برقية امنية عن عمال سوريين

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده " وجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الامني في العراق".وأوضحت القيادة ان "هذا الخبر عار عن ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات"، داعية "القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (قيادة عمليات بغداد)".وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات ابلاغ وتحذير وتصل أحيانا الى التحريض على العمال السوريين وذلك ردا على احداث مجازر الساحل السوري التي ارتكبها مسلحون ضد العلويين، مع ظهور بعض السوريين على مواقع التواصل في وبلدان أخرى مؤيدين لاعمال العنف في الساحل.ادناه الوثيقة المتداولة المزورة: