العراق يضبط 1500 حقنة "هرمون نمو" إيراني خلال تهريبه للكويت

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من خلال تضافر الجهود في التفتيش الدقيق لكافة العجلات والبضائع والأشخاص من إلقاء القبض على مسافرين أجنبيين ضبط بحوزتهما حقائب سفر تحتوي أدوية بشرية والبالغ عددها (1,500) حقنه منشطة يرومان تهريبها الى دولة الكويت".وأضافت انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجله والأدوية والمتهمين الى مركز شرطة سفوان لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".وتحققت نيوز من نوع العلاج من خلال الصور المرفقة مع الخبر، وتبين انه " سيناتروبين" إيراني الصنع، وهو ما يعرف بهرمون النمو، وعلى ما يبدو انه يستخدم من قبل لاعبي كمال الاجسام.