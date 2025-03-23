ضبط 183 كغم من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد استحصال قرارات قضائية شجاعة صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الاولى ومتابعتها المباشرة تمكنت لشؤون من خلال مديرية شؤون مخدرات الكرخ من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى شبكات تجارة في بغداد".وأضافت المديرية، أن "الشبكة تتكون من (21) متهما وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة اخرى داخلة من خارج البلاد وتم إيداع المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات".