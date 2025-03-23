نجاة طبيبة من محاولة اغتيال في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "محاولة اغتيال استهدفت طبيبة من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية في شارع المحافظة".

وأضاف المصدر أن "المحاولة أسفرت عن أضرار مادية فقط".