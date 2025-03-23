اعتقال مطلوبين بينهم بتهمة "الدكة العشائرية" في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق العمالة الاجنبية تواصل تشكيلات الفرق (الاولى، الثانية، الخامسة، الالية) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلالها من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان "بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة، مكونة من شخصين وهما من "ارباب السوابق"، وثلاثة اخرين يرومون تنفيذ مايسمى "بالدكة العشائرية" وبالجرم المشهود، وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم".

وأشار الى "اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (مجمع الاحسان السكني/المدائن، مدينة ، حي ، التأميم، اليوسفية، البوعيثة، الفضيلية) بجانبي والرصافة".