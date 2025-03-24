وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق ( ٧ و ١٦ و ٢٢ ) ، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من المحافظات ( ونينوى وميسان ) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٨ ) متهمين وفق أحكام المادة ( ٤ / ارهاب )".وأوضحت انه "منهم منتمين إلى عصابات الإرهابية ومنهم بالدكة العشائرية"، مشيرة الى "تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً بعد إكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وفي أواخر 2018 قرر القضاء العراقي معاملة الدكة العشائرية معاملة "الإرهاب"، الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا وتسبب بانخفاض نسبة الدكة العشائرية بحوالي 75%.