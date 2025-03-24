الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في 5 محافظات

نيوز ـ امن





أفادت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على عدد من تجار في خمس محافظات متفرقة.





وذكرت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من الإطاحة بعدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (بغداد، ، الأشرف، المثنى، الديوانية)، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات".



وتابعت، أن "المفارز ضبطت بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة وأدوات تعاطي وجرت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً".