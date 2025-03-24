العثور على جثة "سبعينية" في البصرة

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة الموفقية قرب ملقاة في نهر للمياه الآسنة تعود الى امرأة كبيرة في السن يتراوح عمرها من 70 إلى 79 سنة".ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.