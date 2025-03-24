بينهم تجار مخدرات.. القبض على عدد من المطلوبين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق العمالة الاجنبية تواصل تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، عملياتها الاستباقية للبحث والتفتيش المناطقي التي تمكنت خلالها من: القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ، بينهم متاجر "بالمواد المخدرة" وثلاثة اخرين (بالقتل العمد و اطراف مشاجرات مسلحة) وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة الى اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (حي الجهاد، العبيدي_حي السفير، الزعفرانية، البلديات، حي الرئاسة) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضافت: "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".