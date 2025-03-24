مقتل شخص باطلاق نار شمال واسط

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص نار شمال .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا قتل وأصيب آخر في منطقة ريفية خارج مركز ناحية الدبوني شمال ، حيث ذهبا لاستحصال دين من شخصين من نفس العشيرة".

وأضاف المصدر أن "الشخص توفي فور تلقيه رصاصة بينما تمكن رفيقه من الهرب لإبلاغ الشرطة بالحادث".