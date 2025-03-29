الاستعداد لإعادة أكثر من 700 شخص من مخيم الهول إلى العراق

وأوضحت تلك المصادر لـ"تلفزيون سوريا" أنه قد جرى إتمام التحضيرات اللوجستية لنقل 190 عائلة عراقية، تضم أكثر من 700 شخص، بعد الانتهاء من إجراءات الخروج الرسمية بالتنسيق مع .ويأتي ذلك في إطار خطة تهدف إلى تأمين عودة آمنة ومنظمة لهؤلاء العائلات.وشهد يوم الجمعة دخول أكثر من 15 حافلة عراقية إلى محافظة عبر معبر في منطقة اليعربية، تمهيداً لنقل العائلات إلى الأراضي العراقية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة العملية.وتُعد هذه الرحلة السابعة منذ بداية عام 2025، فيما يصل العدد الإجمالي للدفعات العراقية المغادرة للمخيم إلى 24 دفعة منذ بدء التنسيق بين و"قوات الديمقراطية"، بدعم من .أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق ، الخميس، عن إفساح المجال للنازحين السوريين في مخيم شرقي بالعودة الطوعية إلى أماكن إقامتهم الأصلية، ودعت لتأمين عودة آمنة لسكان مناطق ورأس العين وتل أبيض الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا شمالي البلاد.وكانت الإدارة الذاتية في سوريا قد أعربت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تخوفها من إنسانية في حال توقفت عملية إعادة لمواطنيه من مخيم ، وذلك بعد تصريحات ربطت بين وقف المساعدات واستكمال عمليات الإعادة.ومنذ إعلانها دحر تنظيم من آخر معاقله في شمال شرق سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية زهاء 60 ألف شخص من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون، في مخيمي الهول وروج.ويعمل بعد إعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا على نقلهم إلى الجدعة، حيث يخضع المشتبه بصلاتهم بتنظيم الارهابي لإعادة تأهيل، من خلال برامج تقودها منظمات مختصة.ويبلغ عدد المخيمات الرسمية الموجودة في منطقة الإدارة الذاتية 10 مخيمات، فضلًا عن وجود عشرات المخيمات الصغيرة "العشوائية" في ودير ، والعديد من المدارس المكتظة بالنازحين، بحسب الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد.وذكر أحمد، في وقت سابق أن الإدارة الذاتية أصدرت منذ 23 يناير 2025 توجيهات بتسهيل الإجراءات للعراقيين في مخيم الهول للعودة إلى وطنهم، لأن الحكومة العراقية كانت قد أكدت أن لها مشروعًا لتأهيل العائدين.