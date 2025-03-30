اعتقال متهم بخمس جرائم خطف في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز إجرام الشعب، تحت إشراف ومتابعة قائد شرطة ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بتهمة الخطف وفق المادة 421 من قانون العقوبات".وأضافت القيادة، أن "القبض على المتهم جاء بعد ورود معلومات استخباراتية حول تواجده ضمن منطقة مسؤولية المكتب، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص، وتوجه إلى مكان تواجد المتهم، وتم القبض عليه بنجاح".وتابعت القيادة، أنه "خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكابه خمس جرائم خطف في مناطق متفرقة"، مشيرة الى "إيداع المتهم في التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".