مقتل شخص واصابة اخر نتيجة "ثار عشائري" في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً قتل واصيب اخر في منطقة الماجدية قرب وسط ، نتيجة ثار عشائري".يذكر ان تشهد بين فترة واخرى حالات اغتيال بسبب ما يسمى بـ (النزاعات والثار العشائري).