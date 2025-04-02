القبض على شخص في بابل حول عرس الى فاجعة

وقالت القيادة في بيان تلقته ، ان "مفارز ، والمتمثلة بقسم شرطة قضاء وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الإجرام في القضاء ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بإطلاق عيارات نارية بشكل طائش خلال حفل في ناحية النيل شمالي ، مما تسبب في مقتل مواطن وإصابة طفل بجروح بليغة ".وأضافت ان "المتهم عمد إلى إطلاق عيارات نارية في خلال حفل الزفاف، وخلال ذلك سقط السلاح من يده ، الأمر الذي تسبب في انطلاق رصاصات قاتلة أودت بحياة شخص بالغ وإصابة طفل بجروح خطيرة".وأكدت "تم تشكيل فريق عمل متخصص من ومكافحة الإجرام ، وبجهود سريعة تمكن الفريق من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادث "، موضحة انه "جرى تدوين أقوال المتهم الذي اعترف بارتكابه الفعل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".