حوادث الموت تتزايد في ثالث أيام العيد.. مقتل مدني باطلاق نار شرق بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية ضمن منطقة الفضيلية ما اسفر عن مقتل صاحب العجلة فيما لاذ المسلحون بالفرار ".وأكد أن "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".وشهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث الجنائية والمرورية وحوادث الحريق ما أدى لوفاة 8 اشخاص، بينهم رجل وامراة بحريق في شقتهما بالدورة ببغداد، ومقتل رجل نار خلال حفل في ، وقتل رجل لزوجته دهسا في ، فضلا عن وفاة شخص واصابة 4 اخرين بحادث سير في ، وحوادث أخرى.