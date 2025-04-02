شخص يقتل زوجته ويقطعها الى نصفين ويدفنها بمنطقة ريفية في واسط

وقال المصدر في حديث لـ ، انه "أقدم شخص على قتل زوجته وقطع جثتها إلى نصفين، ثم قام بدفنها في ريف قضاء الموفقية بمحافظة واسط".وأضاف: "وقد أرجع الجاني السبب إلى توجيه تهمة الفساد لها، حيث قام بتسليم نفسه للشرطة على الفور بعد ارتكابه الجريمة".