الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة في الصويرة

وقال المصدر انه "تم العثور عثر على جثة شخص، يعمل صاحب معرض لبيع السيارات، مقتولا في بيت الجاني، بعد اختفائه وخروجه من منزله مساء أمس"، موضحا ان "الجاني صحاب منفذ لصرف الرواتب، وأنه أطلق النار على المجني عليه من سلاح نوع "مسدس"، ثم قام بإخفاء جثته في سطح المنزل".واضاف: "بعد اعتقال زوجة الجاني وأخته، اتصل بهما الجاني معلنا أنه في السطح الثاني للبيت المجاور وطلب من القوات الامنية ترك زوجته واخته، ليسلم نفسه".وأشار المصدر الى انه، "تم العثور على أدوات تقييد "شناطات" وسكاكين في سيارة أخ الجاني".