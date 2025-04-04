الخاطف ابن عمه.. مقتل ضابط واصابة منتسب اثناء تحرير مخطوف بذي قار

وقال المصدر لـ ، إن "ضابطاً برتبة مقدم قتل وأصيب منتسب اخر بوزارة الدفاع، اثناء مواجهة مسلحة لتحرير مخطوف في قضاء بمحافظة ذي قار".وأشار الى ان "الخاطف هو ابن عم المخطوف، وسبب الحادث هو ثار عشائري".