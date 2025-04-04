الانبار.. عملية إنزال جوي تدمّر مضافات وتكشف أحزمة ناسفة

ووفقاً لمصدر أمني، قال لـ ، انه "أسفرت العملية عن تدمير عدد من المضافات الإرهابية التي كانت تستخدمها عصابات في المنطقة".وأضاف المصدر أنه "تم العثور خلال العملية على مجموعة من الأحزمة الناسفة والاعتدة".