الأعلى منذ عامين.. العراق يسجل رقمًا قياسيًا بعدد القتلى المدنيين في شباط الماضي

وافتتح العام الحالي الشهر الأول بتسجيل مقتل 41 مدنيا جراء اعمال عنف مختلفة، وهو اعلى معدل مسجل منذ شهر اب 2024، أي خلال 4 اشهر، وذلك بحسب بيانات منصة "اراك بودي كاونت" المختصة برصد خسائر المدنيين نتيجة اعمال العنف.لكن شهر شباط سجل مقتل 66 مدنيا، وهو اعلى رقم مسجل منذ عامين، أي منذ شهر نيسان 2023، في قفزة هائلة غير مفهومة الأسباب، الا انها ناجمة على ما يبدو من تصاعد اعمال الاغتيال والحوادث العشائرية التي شهدتها عدة محافظات خلال الأسابيع الماضية.وتأتي هذه الأرقام لتكشف عن مدى تصاعد عمليات العنف واستخدام السلاح خلافا لما تعلنه التي من المفترض انها تقوم بعمليات "حصر السلاح" عبر تسجيله او شرائه من المواطنين، في حين تسببت عملية "تسجيل الأسلحة" بدفع الكثير من المواطنين لشراء أسلحة في منازلهم وتسجيلها فضلا عن توسيع شريحة الفئات التي سمح لها بحمل السلاح وليس بحيازته فحسب، ما جعل إجراءات الداخلية مشجعة على "تفشي" السلاح، لا حصره.