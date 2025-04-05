الإدارة الذاتية في سنجار تطالب بكشف مصير مختطفين ايزيديين

وقال المجلس في بيان، إن المكون الإيزيدي يمثل إحدى المكونات الأصيلة في ، وقد تعرض على مدى السنوات الماضية إلى أبشع أنواع الانتهاكات والقتل والسبي والتهجير، ولا تزال العشرات من المقابر الجماعية شاهداً على تلك الجرائم.وأشار البيان إلى حادثة اختطاف خمسة شبان من أهالي في آذار 2025، مؤكداً أنهم ما زالوا مجهولي المصير، رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، مشددا على أن هذه الجرائم لن تثني أبناء المكون الإيزيدي عن التمسك بخيار السلام، مؤكداً أهمية تنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية والخدمية المتأخرة في القضاء، والتي ما زالت تعاني من نقص كبير في البنى التحتية والخدمات الأساسية.وفي ختام البيان، دعا المجلس إلى "ضرورة طي صفحة الماضي، وتعزيز ، واتخاذ خطوات حقيقية تعزز وحدة وتحترم خصوصية جميع مكوناته".ادناه نص البيان: