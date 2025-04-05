البصرة.. اعتقال متهمين بجريمة قتل إثر مشاجرة

أعلنت ، السبت، عن اعتقال متهمين بجريمة قتل إثر مشاجرة في .

وقالت القيادة في بيان،"تمكنت مفارز من القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل وقعت مساء اليوم في قضاء ، وذلك إثر مشاجرة اندلعت في شارع الحلاقين نتيجة خلاف على محلات تجارية".

ولفت بيان القيادة الى أن "التحقيقات الأولية بيّنت أن سبب المشاجرة يعود إلى مشادة كلامية بين الأطراف تطورت إلى عراك بالأيدي، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح بليغة فارق الحياة على إثرها"، مشيرا الى "ضبط المتهمين الذين شاركوا في الاعتداء، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بعد إجراء الكشف من قبل خبراء الأدلة الجنائية".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء السبت، بوفاة شخص بعد مشاجرة في .