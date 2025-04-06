الانبار.. اعتقال شخص "تجاوز على الذات الإلهية" في بث مباشر

وقال المصدر لـ ، إن "شعبة اجرام وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية تمكنت من اعتقال شخص مقيم في منطقة التأميم بمدينة ، بسبب تجاوزه على الذات الإلهية واستخدامه كلمات خادشة للحياء أثناء بث مباشر على منصة تيك توك".وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".