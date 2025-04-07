عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب تنتهي بمقتل إرهابي وتدمير عدة مضافات

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نفذ الابطال في جهاز مكافحة الارهاب سلسلة عمليات اختصاصية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة في مناطق متفرقة من البلاد".وتابع، انه "تم القاء القبض على احد الارهابيين في والذي كان يعمل بمنصب عسكري وشارك بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الأمنية". مشيرا الى انه "في عملياتنا في استئصال آفة تمكنا من القاء القبض على احد تجار في محافظة ذي قار".وأضاف، انه "ووفقا لمعلومات دقيقة في متابعة فلول عصابات الارهابي تم تنفيذ عملية انزال جوي في شمال تم العثور على مضافتين (2) تحتوي على مواد متفجرة وحزام ناسف تم تدميرها بالكامل وبواجب منفصل لابطالنا تمكنا من تدمير أبنية قديمة متروكة ومضافة في المكان أعلاه".