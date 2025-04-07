"مع مياه الفرات".. احباط تهريب 400 الف حبة "كبتاغون" بطريقة مبتكرة من سوريا للعراق

وقال الناطق باسم الداخلية ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لواء مغاوير الحدود تمكن من إحباط محاولة تهريب 400 الف حبة مخدرة نوع "كبتاغون" عبر مجرى باتجاه في منطقة الباغوز".وأضاف ان "العملية جاءت بعد رصد عبر الكاميرات الحرارية، حيث كانت المواد المهربة مخفية داخل "جليكانات بلاستيك" محكمة الاغلاق"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".