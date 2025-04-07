امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في بغداد

وقال مصدر أمني، لـ ، إن "زوجة اقدمت بمساعدة عشيقها على قتل زوجها اثناء النوم والذي يعمل منتسباً أمنياً ضمن في العاصمة بغداد".وبين المصدر، إلى أن "الزوجة وعشيقها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ جريمتهما"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية تجري عملية بحث عنهما".