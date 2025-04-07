الدوافع غامضة.. رجل يلف حزامه على رقبته وينهي حياته في الانبار

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً يدعى (ل.س)، أقدم على الانتحار بعدما شنق نفسه بواسطة حزام جلد معلق بسقف غرفته في منطقة الجزيرة بقضاء الرمادي".وأضاف، أنه "لم تعرف اسباب الانتحار حتى الآن".