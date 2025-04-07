مقتل شاب باطلاق نار في واسط

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شاب نار نتيجة خلاف عشائري في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا توفي نتيجة خلاف عشائري في قضاء النعمانية، حيث تم استهدافه برصاصة أثناء قيادته سيارته من قبل صاحب دراجة قام باللحاق به وقتله في الشارع الرئيسي لقضاء الأحرار".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت جثة الشاب الى الطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث".