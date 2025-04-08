اعتقال متهمين "خطيرين" مطلوبين بتهمة القتل والخطف شمال شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من قسم شرطة ودوريات مركز شرطة مع القوة المشتركة دوريات فوج سوات ونجدة الزوراء ومكافحة الزوراء والقوة الماسكة ، شرعت بواجب تفتيش والقاء القبض على مطلوبين في منطقة (شاعورة ام جدر) شمال شرقي ، وذلك بعد ورود معلومات عن تواجد متهمين مطلوبين وفق حاسبة (النافذة الوطنية) عن جرائم قتل" .وأضاف المصدر، أنه "بعد تطويق المكان والتفتيش الدقيق تم القبض على المتهمين وفق احكام المادة (١/٤٠٦/أ) ق.ع .المطلوبين في عدة قضايا قتل وتسليب وخطف محافظة (البصرة)، وكذلك جرائم قتل وخطف في منطقة (النهروان) جنوب شرقي بغداد" .وبحسب المصدر، تم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم كما يلي :-* بندقية كلاشنكوف عدد ١* ⁠بندقية صيد عدد ٢* ⁠مسدس عدد ١تم ايداعهم التوقيف في مركز شرطة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.