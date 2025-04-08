السومرية تكشف حقيقة مقتل أحد المعلمين خلال التظاهرات في ذي قار

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أحد المعلمين خلال التظاهرات التي شهدتها غير صحيح"، لافتا الى أن "هذه الأنباء لا أساس لها من وقد تم التأكد من الجهات المعنية بعدم تسجيل أي حالة وفاة ضمن التظاهرات لهذا اليوم".وواجه معلمو ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة، باستخدام القنابل الدخانية.في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصابة عدد من المتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغب القنابل الدخانية لتفريق تظاهراتهم أمام مديرية تربية المحافظة.