بعد ساعات على الجريمة.. الاطاحة بامرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وفرت من بغداد

وقالت القيادة في بيان، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل لاحد المواطنين ضمن وتحديداً (بستان علاوي)، على الفور تم التوجه إلى محل الحادث من قبل قسم شرطة الزعفرانية والتحري السريع وجمع المعلومات وللشك الحاصل بزوجه (المجنى عليه) القي القبض على أشقاء الزوجة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيام شقيقتهم بقتل زوجها وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم بالجريمة من نوع مسدس".وأضاف البيان، أنه "بناء على ذلك شكل فريق عمل متكامل من (قسم شرطة الزعفرانية ودوريات النجدة ومكتب مكافحة اجرام الكرادة) وبعد جمع المعلومات وتعقب خط سير المتهمة تبين قيامها بالهروب إلى احدى محافظات البلاد، وبالتنسيق مع تشكيلات في تلك المحافظة القي القبض عليها بعد نصب كمين محكم لها وايداعها التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقها".وكانت قد أقدمت امرأة على قتل زوجها، بمساعدة عشيقها، ومن ثم لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة، وذلك بالعاصمة .وقال مصدر أمني، لـ ، أمس الاثنين، إن "زوجة اقدمت بمساعدة عشيقها على قتل زوجها اثناء النوم والذي يعمل منتسباً أمنياً ضمن في العاصمة بغداد".وبين المصدر، إلى أن "الزوجة وعشيقها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ جريمتهما"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية تجري عملية بحث عنهما".