في كركوك.. الإطاحة بشبكة دولية حاولت تهريب 31 شخصاً

وقالت الوزارة في بيان، "عندما يجتمع الإصرار والعمل المهني تكون النتائج مثمرة، وهذا ما دأبت عليه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في من خلال الغيارى في مكافحة الاتجار بالبشر، بعد أن تمكنوا من الإطاحة بشبكة دولية مكونة من ثلاثة متهمين حاولت تهريب (31) شخصاً من جنسيات مختلفة بطريقة ماكرة داخل عجلة نقل كبيرة كانت قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد".

وأضاف البيان "جاءت عملية إلقاء القبض على هذه الشبكة في بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وجهد نوعي ونصب كمين محكم"، مشيرا الى أنه "جرى إحالة جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات التحقيقية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".