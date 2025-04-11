بعد يومين على اختطافه.. العثور على جثة رجل مُعذب بالتيزاب في سامراء

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "بعد اختطافه قبل يومين وجدت القوات الأمنية جثة احد المواطنين على ضفاف نهر في منطقة بنات الحسن التابعة لناحية في مدينة بعد تعذيبه وقتله.وتابع، ان "المعلومات الأولية تشير الى تعذيب الشخص لحد باستخدام مادة التيزاب".