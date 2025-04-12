تحرير فتاة مختطفة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتحرير فتاة مختطفة شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية تتمكن من تحرير فتاة مختطفة على يد رجل وامرأة حسب ادعاءها بسبب وجود خلافات عائلية فيما بينهم ضمن ".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط مركبة بحوزتهم بدون لوحات".