السوداني يوجه بالتحقيق بحادث العثور على جثة في سامراء

أعلنت ، السبت، أن وجه بالتحقيق بحادث العثور على جثة شاب في بمحافظة

وقالت القيادة في بييان، "على خلفية الحادث الذي وقع شرقي مدينة في والعثور على جثة احد الشباب وانتشال عجلته من داخل النهر".

وأضاف البيان "وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وعضوية الجهات ذات الصلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث وتقديم تقرير مفصل أمام أنظار سيادته".



وتابع "في حين مازال العمل مستمر من قبل الفنية وخبراء الأدلة الجنائية والمختصين للوقوف على جميع تفاصيل هذا الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية له".

وكان مصدر امني أفاد، أمس الجمعة، بالعثور على جثة احد المواطنين بعد اختطافه وقتله قبل يومين في مدينة سامراء.