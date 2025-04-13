مكافحة الارهاب يعتقل 3 إرهابيين وتاجر مخدرات ويدمر عدة مضافات (صور)

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إن "ابطال نفذوا عدة عمليات نوعية اختصاصية في مناطق متفرقة من البلا، كانت إحداها اعتقال أحد الارهابيين في العاصمة ".وأضاف الجهاز، "وبعملية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على ارهابيين اثنين (2) في كانا يشغلان (منصب عسكري) ضمن ما كان يسمى ولاية ".وتابع الجهاز، "وبعمليتين منفصلتين في اطار حملاتنا في دهم وتفتيش المخابئ الارهابية تمكنا من تدمير (6) مضافات و(6) بيوت طينية وعجلة نوع (بيك اب) وأحد الكهوف تحتوي على مواد متفجرة في محافظتي وصلاح الدين".وأكد الجهاز، "وضمن مكافحة آفة وبالتعاون مع والمؤثرات العقلية وشرطة المحافظة القى شجعان الجهاز القبض على احد تجار المخدرات في ".