جلسة صلح بين عشيرتين في "الشوملي" تتحول الى مواجهات مسلحة (فيديو)

وبحسب مقطع الفيديو، عمت في المكان الذي احتضن الجلسة العشائرية للتراضي بين الطرفين المتخاصمين، لتتحول الى عراك بالأيدي تطور هو الآخر الى إطلاق عيارات نارية، رغم محاولات العقلاء بالتهدئة.من جهته، قال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "مشية صلح بين عشيرتين تطورت الى عدم التفاهم داخل أحد الحسينيات ضمن ناحية الشوملي في ، تطورت الى تبادل اطلاق الرصاص الحي بالفضاء ما أسفر عن اصابة اثنين نتيجة التدافع".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية متواجدة حاليا في محل الحادث للسيطرة على الاوضاع واعتقال المتسببين بإطلاق النار".