الإطاحة بمتهم بالإرهاب بعد ملاحقة استمرت ساعة في أحد الأنهر جنوبي ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شرطة تمكنت من الإطاحة بمتهم مطلوب وفق المادة (4) إرهاب بعد مطاردة دامت لأكثر من ساعة في أحد الأنهر في قضاء الميمونة جنوبي ميسان، وضبطت سلاح نوع قاذفة بحوزته".وأضاف المصدر، أن "المتهم نفذ أكثر من عملية إرهابية استهدفت منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية".