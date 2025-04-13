"مُطشرة" على الأرض.. صور "مقززة" لأطنان من اللحوم والشحوم في النجف

وقال المصدر لـ ، إن "قوة مشتركة من الجريمة المنظمة والامن الوطني ومديرية الاستخبارات بالإضافة إلى فرق من الرقابة الصحية ضبطت 5 اطنان من الشحوم واللحوم الصناعية وثلاث متهمين داخل دار في حي العسكري شمال ".وأضاف، أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".