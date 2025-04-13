القبض على شخصين احدهما اجنبي الجنسية حاولا اغتيال "بلوكر" في كربلاء

وقال المصدر لـ ، ان "قوة من تمكنت من القبض على شخصين احدهما عراقي والأخر اجنبي الجنسية حاولا اغتيال البلوكر نور داخل مول الحارث في ، بسلاح كاتم قبل أيام".وأضاف المصدر ان "القوة نقلت المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهما".